Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/France-Un bâtiment de la Marine va évacuer de Corse des patients en réanimation Reuters • 20/03/2020 à 12:28









(Actualisé avec préfecture de Corse) PARIS/AJACCIO, 20 mars (Reuters) - Un navire de la Marine nationale va prochainement appareiller pour évacuer de Corse des patients en réanimation, a annoncé vendredi la ministre française des Armées sur Twitter. "Sur décision du Président de la République, le bâtiment Tonnerre, porte-hélicoptères amphibie de la Marine nationale appareillera prochainement pour évacuer des patients en réanimation de Corse vers les établissements de santé pouvant les soigner", a précisé Florence Parly sur Twitter. La préfecture de Corse a indiqué que ce navire militaire procèderait au cours du week-end à l'évacuation sanitaire de patients atteints du Covid-19 vers des établissements de la région Provence Alpes Côte d'Azur. "Cette mesure a pour but de soulager le service de réanimation du centre hospitalier d'Ajaccio afin d'anticiper la réponse de l'hôpital aux besoins d'hospitalisation des patients les plus graves", a précisé le préfet de Corse dans un communiqué. Le nombre de patients concernés n'a pas été précisé ni le jour de l'intervention. Selon le bilan de l'Agence régionale de santé (ARS) du 19 mars, la Corse compte 164 cas positifs au Covid-19 et sept décès. (John Irish et Tangi Salaün à Paris, avec Paul Ortoli à Ajaccio, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.