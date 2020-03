Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/France-Un bâtiment de la Marine va évacuer de Corse des patients en réanimation Reuters • 20/03/2020 à 12:00









PARIS, 20 mars (Reuters) - Un navire de la Marine nationale va prochainement appareiller pour évacuer de Corse des patients en réanimation, a annoncé vendredi la ministre française des Armées sur Twitter. "Sur décision du Président de la République, le bâtiment Tonnerre, porte-hélicoptères amphibie de la Marine nationale appareillera prochainement pour évacuer des patients en réanimation de Corse vers les établissements de santé pouvant les soigner", a précisé Florence Parly sur Twitter. (John Irish et Tangi Salaün, édité par Myriam Rivet)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.