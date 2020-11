Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/France-"Pas le moment pour desserrer la bride", dit Castex Reuters • 12/11/2020 à 16:40









(Actualisé avec citation de Yazdan Yazdanpanah §11 à §15) PARIS, 12 novembre (Reuters) - "Ce n'est certainement pas le moment pour desserrer la bride" dans la lutte contre le COVID-19, estime le Premier ministre Jean Castex, cité jeudi dans Le Monde à quelques heures d'une conférence de presse visant à faire un premier bilan du confinement instauré en France il y a près de deux semaines. Alors qu'un Conseil de défense et de sécurité nationale se tient ce jeudi matin à l'Elysée, le chef du gouvernement semble préparer les esprits à l'idée d'un non allègement des mesures annoncées fin octobre par le président Emmanuel Macron. "Nous allons voir si l'on doit desserrer ou resserrer le dispositif, au vu des données épidémiologiques", dit Jean Castex au Monde. Comme l'affirmait en début de semaine le ministre de la Santé, Olivier Véran, le Premier ministre constate "un petit ralentissement" de la propagation de l'épidémie. Mais il ajoute : "Ce n'est certainement pas le moment pour desserrer la bride". Au regard des derniers chiffres, "un allègement est assez peu probable", confirme une source gouvernementale. "On aimerait tous que l'épidémie chute drastiquement dans notre pays et permette des évolutions importantes mais aujourd'hui ce n'est pas le cas." Face à la deuxième vague épidémique, un nouveau confinement, plus souple qu'au printemps, est entré en vigueur le 30 octobre dernier en France. Seuls les commerces vendant des produits de première nécessité ont été autorisés à poursuivre leur activité. Mais une clause de revoyure avait été fixée au 12 novembre, soit ce jeudi, qui verra Jean Castex donner une conférence de presse à 18h00. Invité de BFM Business tôt dans la matinée, le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a affirmé qu'"aucun arbitrage" n'avait encore été rendu concernant une réouverture des commerces jugés non essentiels dans l'attente du conseil de défense de l'Elysée, instance décisionnaire de l'exécutif. Selon les dernières données officielles publiées mercredi soir, le nombre de personnes hospitalisées en France en raison du nouveau coronavirus se rapproche du pic atteint lors de la première vague de l'épidémie avec désormais 31.946 patients. L'épidémie a fait plus de 42.500 morts dans le pays. Yazdan Yazdanpanah, membre du conseil scientifique et chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Bichat, à Paris, a noté une légère amélioration de la situation dans les hôpitaux entre la fin de la semaine dernière et le début de cette semaine, notamment en Ile-de-France. Il juge toutefois encore "prématurée" toute mesure qui viendrait assouplir le confinement. "L'objectif est de baisser de manière importante le rythme des contaminations, sinon ça va repartir", a-t-il dit à Reuters. "Je pense qu'il faut continuer les efforts, pour, avec un peu de chance, pouvoir passer plus tranquillement les fêtes de Noël." C'est aussi une façon de protéger les patients atteints d'autres pathologies qui voient leurs opérations ajournées faute de moyens disponibles ou qui retarderaient d'eux-mêmes leurs visites à l'hôpital par peur d'attraper le COVID, ajoute-t-il. "C'est très important de passer le message que l'hôpital n'est pas en train de s'écrouler. Les gens sont fatigués, mais l'hôpital accueille encore à bras ouverts les personnes qui ne sont pas non plus positives au coronavirus, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de retard dans leur prise en charge", a-t-il dit. (Elizabeth Pineau, avec Caroline Pailliez, édité par Blandine Hénault et Jean-Michel Bélot)

