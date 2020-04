Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/France-Les éventuelles nationalisations seront temporaires-Le Maire Reuters • 03/04/2020 à 09:02









PARIS, 3 avril (Reuters) - Les éventuelles nationalisations envisagées pour protéger les fleurons industriels français dans le contexte actuel de crise économique et sanitaire ne seraient que temporaires, a réaffirmé vendredi le ministre français de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire. "Il s'agit simplement d'avoir l'Etat qui protège, pour une durée limitée, des entreprises en prenant une participation ou éventuellement en faisant une nationalisation temporaire", a-t-il dit sur France 24 et RFI en assurant une nouvelle fois que selon lui, l'Etat n'avait pas vocation à gérer des entreprises du secteur commercial mais avait la responsabilité de protéger les actifs stratégiques. Il a par ailleurs répété que les mesures du soutien mises en place par le gouvernement, notamment les reports de charges fiscales et sociales, seraient maintenues tant que durerait la crise sanitaire et économique. (Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris +1.30% RENAULT Euronext Paris -1.73% PEUGEOT Euronext Paris +0.89%