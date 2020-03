Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/France-Le gouvernement teste des masques de protection alternatifs Reuters • 21/03/2020 à 10:12









PARIS, 21 mars (Reuters) - Face à la pénurie de masques de protection FFP2 et chirurgicaux, le gouvernement a chargé industriels et chercheurs de travailler sur des alternatives afin de protéger le personnel soignant et la population de la propagation du coronavirus, a fait savoir samedi le Premier ministre. "Nous avons demandé au ministère de l'économie et au ministère de la défense de trouver des alternatives, plus exactement de charger toute une série d'activités industrielles, de chercheurs, soit pour démultiplier les chaînes de production, soit pour qualifier des alternatives, jetables ou réutilisables", a dit Edouard Philippe à l'Assemblée nationale. "Les ministères ont qualifié des bancs de tests, mis à disposition des industriels des spécifications, et 40 prototypes sont en cours de tests, pour des masques chirurgicaux comme pour des FFP2", a-t-il ajouté. Un déstockage d'environ 25 millions de masques a été opéré début mars, précise le Premier ministre. Grâce aux réquisitions, et en tenant compte de ce déstockage, le stock a été maintenu à 105 millions de masques au 16 mars. Selon la Direction générale de la santé, la France a une capacité de production de six millions de masques par semaine. (Caroline Pailliez)

