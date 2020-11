Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/France-Le gouvernement détaille l'allégement progressif des restrictions Reuters • 26/11/2020 à 13:52









(Bien lire au §4 que l'annonce a été faite par Alain Griset) par Blandine Henault et Henri-Pierre André PARIS, 26 novembre (Reuters) - Ouverture facilitée le dimanche pour les commerces, discussions sur la jauge unique pour les lieux de cultes, maintien de la fermeture des stations de ski pour Noël: le gouvernement a détaillé jeudi les allègements progressifs des restrictions mises en place pour endiguer la propagation du coronavirus. Lors d'une conférence de presse organisée deux jours après l'allocution télévisée du président Emmanuel Macron, le Premier ministre Jean Castex a également annoncé qu'il présenterait la semaine prochaine plus en détail la stratégie du gouvernement en matière de vaccination contre le COVID-19. Dans le cadre d'un plan en trois étapes d'allègement des restrictions, les commerces jugés non-essentiels, qui avaient dû fermer fin octobre, ont été autorisés à rouvrir dès samedi avec un protocole sanitaire strict. Ils pourront étendre leurs horaires jusqu'à 21h00 et bénéficier d'un assouplissement des dérogations pour ouvrir le dimanche, a précisé le ministre chargé des PME, Alain Griset. Le pic épidémique de la seconde de vague a été atteint au cours de la deuxième semaine de novembre et, selon le ministre de la Santé, Olivier Véran, l'évolution des indicateurs sanitaires est telle que "nous pourrions atteindre notre objectif de 5.000 cas par jour en moyenne d'ici la deuxième semaine ou la fin de la deuxième semaine de décembre". Cet objectif est la condition fixée par l'exécutif pour le passage à partir du 15 décembre à la deuxième phase de l'allègement des restrictions, avec levée du confinement remplacé par un couvre-feu sur tout le territoire entre 21h00 et 07h00 et possibilité retrouvée de se déplacer librement y compris entre les régions. C'est aussi à cette date que les salles de cinéma, les musées, les théâtres pourront reprendre leurs activités, toujours dans le cadre des protocoles sanitaires négociés. Jean Castex a précisé que le taux de reproduction R, qui mesure le degré de contagion du virus, était actuellement estimé à 0,65, soit le niveau atteint lors du premier confinement "et aujourd'hui l'un des niveaux les plus bas d'Europe". LES BARS ET RESTAURANTS RESTENT FERMÉS POUR LE MOMENT L'instauration d'une jauge unique de 30 personnes pour les offices religieux, contestée par certains représentants des cultes, a été confirmée mais cette jauge évoluera en fonction de la situation sanitaire, a indiqué le chef du gouvernement. Elle pourrait notamment être fixée en fonction de la capacité globale du lieu de culte. "Les discussions se poursuivent avec les autorités religieuses", a dit Jean Castex. Dès samedi, les auto-écoles pourront reprendre leurs activités de cours pratiques et les visites immobilières seront à nouveau autorisées, a ajouté le Premier ministre. Le gouvernement a par ailleurs maintenu sa décision de ne rouvrir qu'en janvier les stations de ski, malgré les vives critiques des acteurs du secteur qui souhaitaient rouvrir pour les fêtes de fin d'année. "Il ne serait pas prudent de laisser se rassembler des flux très importants de population avec des activités susceptibles de solliciter nos services hospitaliers", a expliqué Jean Castex. Il sera possible de se rendre dans ces stations, a-t-il ajouté, mais toutes les remontées mécaniques et équipements collectifs seront fermés au public. Concernant les bars, restaurants et salles de sport, une réouverture reste envisagée le 20 janvier. "Il s'agit d'une décision extrêmement difficile à prendre mais elle est nécessaire" car ces établissements "restent des lieux de contamination virale élevée", a dit Jean Castex, a propos du maintien de leur fermeture pour le moment. Le Premier ministre a également annoncé de nouvelles aides financières et sociales spécifiques pour les jeunes étudiants et travailleurs touchés par la crise du coronavirus. (Avec la contribution de Marc Angrand et de Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

