Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/France-Le bilan approche les 26.000 décès Reuters • 07/05/2020 à 19:48









(Actualisé avec précisions) PARIS, 7 mai (Reuters) - L'épidémie due au coronavirus a fait 25.987 morts en France depuis le 1er mars, dont 16.386 dans les établissements hospitaliers et 9.601 dans les Ehpad et autres établissements médico-sociaux, a annoncé jeudi le ministère de la Santé https://dashboard.covid19.data.gouv.fr. Le bilan quotidien s'élève à 178 morts. Il était mercredi de 278 décès. Le nombre total de cas graves en réanimation atteint 2.961, soit 186 de moins que la veille. De la même manière, le nombre de personnes hospitalisées pour une infection due au coronavirus a baissé à 23.208 personnes (775 de moins que la veille). Le gouvernement d'Edouard Philippe a détaillé le même jour son plan de déconfinement qui doit permettre à partir de lundi de desserrer l'étau instauré de manière inédite en France depuis sept semaines pour lutter contre le coronavirus. Au total, quatre régions seulement - Ile-de-France, Hauts-de-France, Grand Est et Bourgogne-Franche Comté - restent classées "rouge" dans la carte qui prend en compte trois critères (circulation du virus et tension hospitalière sur les capacités en réanimation et capacité en tests). Le déconfinement est par ailleurs reporté à Mayotte. (Jean-Michel Bélot et Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.