Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/France -L'armée évacue à nouveaux des patients de Mulhouse Reuters • 21/03/2020 à 14:50









PARIS, 21 mars (Reuters) - L'armée de l'air a évacué samedi un deuxième groupe de patients de Mulhouse (Haut-Rhin) atteints de coronavirus afin de soulager les hôpitaux surchargés de la région. L'avion, un Airbus A330, qui a décollé de la base aérienne d'Istres en matinée a récupéré six malades à l'aéroport de Mulhouse-Bâle pour les évacuer vers la région Aquitaine, selon l'Agence régionale de Santé Grand Est. L'A330 MRTT "Phénix" est équipé du module "Morphée" qui permet l'évacuation de blessés de guerre nécessitant une réanimation. Il a été utilisé pour des patients civils pour la première fois mercredi. Dans le même temps, les équipes du régiment médical de la Valbonne et du service de santé des armées installaient l'hôpital de campagne promis par Emmanuel Macron pour désengorger les hôpitaux alsaciens. Cette structure modulaire sous tente peut contenir 30 lits de réanimation. "L'élément militaire de réanimation sera bientôt opérationnel et prêt à prendre en charge des patients", a écrit la ministre des Armées, Florence Parly sur Twitter. (Tangi Salaün, avec Caroline Pailliez)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.