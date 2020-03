Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/France-Deux TGV médicalisés évacuent 36 patients du Grand-Est Reuters • 29/03/2020 à 12:26









PARIS, 29 mars (Reuters) - Deux TGV médicalisés ont quitté dimanche l'est de la France avec 36 patients en réanimation afin de désengorger les hôpitaux du Grand-Est, saturés par la vague épidémique du coronavirus. Les deux trains sont partis de Nancy (24 patients) et Mulhouse à destination de la région Nouvelle-Aquitaine, a précisé sur RTL le docteur François Braun, président de l'association SAMU-urgences de France. Quatre patients ont été installés par voiture, accompagnés par une équipe médicale de six personnes. Les malades seront répartis dans une dizaine d'établissements. La région Grand-Est est l'une des plus touchées de France avec 3.777 personnes hospitalisées dont 786 en réanimation. "Il est urgent de désengorger les services de réanimation de la région car il faut toujours avoir un coup d'avance", a déclaré François Braun. "La situation est très tendue bien sûr en Alsace mais aussi en Lorraine et particulièrement dans l'est de la Moselle." "On ne voit pas le bout encore de cette épidémie. Mais la mise en place de ces 'norias', ces évacuations de victimes vers des régions moins touchées, nous donnent un petit peu d'oxygène", a ajouté le Dr Braun. L'armée française a également évacué samedi de Metz, Mulhouse et Vesoul six patients par hélicoptère vers Essen en Allemagne, Genève en Suisse et Clermont-Ferrand. D'autres transferts doivent être effectués dans la journée de dimanche. (Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.