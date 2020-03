Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/France-Accor et Airbnb proposent des solutions d'hébergement Reuters • 24/03/2020 à 11:26









PARIS, 24 mars (Reuters) - Accor ACCP.PA et Airbnb ont décidé mardi, à la demande de l'Etat, de mettre en place chacun une plate-forme de solutions d'hébergements d'urgence en France pour le personnel soignant, les personnes les plus vulnérables et les travailleurs sociaux engagés dans la lutte contre le coronavirus. Dans un communiqué, le groupe hôtelier français indique avoir créé une plate-forme CEDA (ceda@accor.com) afin de centraliser les besoins et proposer des solutions d'hébergement. "A ce jour, plus de 40 hôtels (hotelF1, ibis budget, ibis, ibis styles, Mercure et Novotel) proposent une capacité de 1.000 à 2.000 lits pour accueillir les personnes sans abri sur tout le territoire", indique Accor. Parallèlement, le groupe a décidé en collaboration avec l'AP-HP d'ouvrir ce dispositif à l'ensemble du personnel soignant mobilisé dans la lutte contre le Covid-19. "La plate-forme CEDA permettra de centraliser toutes les demandes d'hébergement des pouvoirs publics et des fédérations professionnelles et d'y apporter des réponses rapides et adaptées en fonction des besoins", souligne Accor dans son communiqué. Airbnb, pour sa part, a lancé la plate-forme Appartsolidaire (https://www.airbnb.com/d/solidarite-medicale). Le groupe américain va demander aux propriétaires qui utilisent cette plate-forme de mettre à disposition gracieusement leurs appartements non loués aux personnels médicaux et travailleurs sociaux mobilisés contre le coronavirus. "Chaque hôte volontaire ayant hébergé gratuitement un soignant ou un travailleur social durant cette opération bénéficiera d'un dédommagement d'un montant de 50 euros réglé par Airbnb pour chaque réservation", indique Airbnb dans un communiqué. Le groupe de petites annonces immobilières PAP a également annoncé la création sur son site d'une rubrique spéciale dédiée à l'hébergement gratuit pour le personnel soignant. (Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

