Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/France-940 contaminations dans le groupe aéronaval du Charles-de-Gaulle Reuters • 17/04/2020 à 14:37









PARIS, 17 avril (Reuters) - Les dépistages du coronavirus effectués auprès des marins appartenant au groupe aéronaval du porte-avions Charles-de-Gaulle se sont avérés positifs pour 940 personnes, a annoncé vendredi la directrice centrale du service de santé des armées (SSA). "Sur les 2.300 marins du groupe aéronaval autour du porte-avions Charles-de-Gaulle, tous testés à leur retour à Toulon, 940 ont été testés positifs, 645 négatifs, les autres résultats de tests n'étant pas encore connus", a déclaré Maryline Gygax Généro lors d'une audition par la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat. "Sur le porte-avions lui-même, 500 marins ont présenté des symptômes, 20 militaires sont hospitalisés, huit sont sous oxygénothérapie et un est en réanimation", a-t-elle ajouté en précisant que les marins dont les tests s'étaient avérés négatifs étaient "tous en quatorzaine en enceinte militaire" et faisaient l'objet d'un suivi médical régulier. (John Irish et Myriam Rivet, édité par)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.