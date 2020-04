Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Flambée record de nouveaux cas quotidiens en Russie-Interfax Reuters • 17/04/2020 à 10:35









MOSCOU, 17 avril (Reuters) - La Russie a fait état vendredi d'une progression quotidienne record du nombre de nouveaux cas confirmés d'infection par le coronavirus, avec 4.069 nouvelles contaminations recensées au cours des dernières 24 heures, a rapporté l'agence de presse Interfax. La veille, un total de 3.448 nouveaux cas de contamination confirmés avait été enregistré en Russie. Le nombre de nouveaux cas recensés chaque jour en Russie augmente fortement depuis le début du mois, alors que la flambée épidémique y est initialement apparue moins aiguë que dans la plupart des pays d'Europe occidentale. (Maria Grabar, Myriam Rivet pour le service français, édité par Blandine Hénault)

