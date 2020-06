Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Fin du confinement à Moscou, plus de 485.000 cas en Russie Reuters • 09/06/2020 à 15:09









(Actualis avec précisions sur le déconfinement) par Gabrielle Tétrault-Farber MOSCOU, 9 juin (Reuters) - Les Moscovites ont commencé mardi à reprendre leurs activités habituelles après plus de deux mois de confinement destiné à freiner la propagation du coronavirus, et bien que la capitale russe continue de recenser plus d'un millier de cas par jour. Près de 13 millions d'habitants sont désormais libres de sortir, d'utiliser les transports publics et de traverser la capitale dans leur propre véhicule, sans aucune restriction ni passe numérique. "Nous sommes libres maintenant, vous pouvez vous promener tant que vous portez un masque", a déclaré Pavel, un retraité, qui faisait un peu d'exercice le matin sans masque. "Nous devrons être prudents, nous serons prudents". Le maire de Moscou a annoncé la veille que la pandémie reculait et qu'il commencerait à alléger les restrictions mardi, d'autres devant être levées plus tard dans le mois. Les opposants anti-Kremlin ont mis en doute la sagesse de cette décision, accusant Sergueï Sobianine d'avoir précipité la levée du confinement afin d'ouvrir la voie à un défilé militaire sur la Place Rouge dans le courant du mois et de faciliter l'organisation d'un scrutin national le 1er juillet, qui doit permettre de prolonger le mandat du président Vladimir Poutine jusqu'en 2036. Sergueï Sobianine a déclaré que sa décision était motivée uniquement par la baisse régulière des cas de coronavirus dans la capitale ces dernières semaines, par le comportement responsable des Moscovites et par l'allègement de la pression sur le système de santé. Mardi, la plupart des banlieusards portaient des masques dans le réseau tentaculaire du métro de Moscou, qui restait toutefois toujours moins fréquenté qu'avant l'épidémie. La Russie a fait état mardi de 8.595 nouveaux cas de contamination au coronavirus, portant son bilan à 485.253 personnes infectées, le troisième plus élevé au monde. Le pays a enregistré 6.142 décès dus au virus. Moscou a signalé 1.572 nouveaux cas de contamination mardi. (Gleb Stolyarov; version française Kate Entringer, édité par Jean-Michel Bélot)

