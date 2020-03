Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Fiat Chrysler va produire des masques en Asie Reuters • 23/03/2020 à 11:14









MILAN, 23 mars (Reuters) - Fiat Chrysler Automobiles FCHA.MI va fabriquer des masques dans l'une de ses usines en Asie pour contribuer à la lutte contre la pandémie de coronavirus, a annoncé l'administrateur délégué du groupe automobile, Mike Manley, dans un message aux employés cité lundi par un représentant syndical. Une usine en Asie va être convertie pour fabriquer des masques et elle va rapidement produire un million de masques par mois, écrit Mike Manley dans ce message cité par Gianluca Ficco, du syndicat UILM. Fiat Chrysler et Ferrari RACE.MI ont déjà déclaré la semaine dernière qu'ils discutaient avec le premier fabricant de respirateurs artificiels en Italie pour l'aider à augmenter sa production, alors que les hôpitaux du pays, le plus touché d'Europe par l'épidémie, sont submergés par l'afflux de patients. (Giulio Piovaccari version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées FIAT CHRYSLER AU MIL -2.94%