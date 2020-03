Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Faurecia abandonne ses objectifs financiers pour 2020 Reuters • 27/03/2020 à 08:52









PARIS, 27 mars (Reuters) - L'équipementier automobile Faurecia EPED.PA a abandonné vendredi ses prévisions financières pour 2020 en raison de l'impact sur son activité de la pandémie de coronavirus. "En raison de cette crise mondiale et de l'absence de visibilité pour l'industrie automobile qui en découle, les objectifs financiers annuels 2020 tels qu'annoncés le 17 février par Faurecia ne sont plus valides", a indiqué le groupe dans un communiqué. L'équipementier précise qu'il présentera de nouveaux objectifs financiers pour l'année 2020 "dès que les perspectives macro-économiques pour le reste de l'année offriront une visibilité suffisante". Mi-février, Faurecia avait dit anticiper cette année une marge opérationnelle supérieure à 7,2%, son niveau de 2019. Pour faire face à la crise, Faurecia indique avoir mis en place des mesures "drastiques" de gestion de la trésorerie ainsi qu'un contrôle strict des coûts et investissements pendant la période de ralentissement de l'activité. Le groupe assure disposer d'une structure de bilan "très solide", sans échéance significative de refinancement à court terme. "Nous affrontons une crise d'une ampleur inédite et d'une durée encore incertaine, même si des signaux positifs de normalisation semblent venir de Chine", a indiqué le directeur général Patrick Koller cité dans un communiqué. "Faurecia a fortement amélioré ses performances opérationnelles et financières au cours des dernières années et sera pleinement en mesure d'accompagner la reprise de la production automobile mondiale le moment venu", a-t-il ajouté. Le groupe a arrêté un grand nombre de ses sites de production en Europe et va procéder à des fermetures de sites en Amérique du Nord et du Sud. En revanche, le redémarrage est en cours en Chine, où toutes les usines ont repris leur activité, avec un taux moyen d'utilisation de l'ordre de 70%, précise Faurecia. (Blandine Hénault, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris -5.27%