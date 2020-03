Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Explosion des téléconsultations en mars en France Reuters • 31/03/2020 à 10:46









PARIS, 31 mars (Reuters) - Le nombre de téléconsultations a connu une croissance exponentielle au cours du mois de mars en France, annonce l'Assurance maladie, qui a communiqué mardi les premiers chiffres sur cette modalité de consultation dopée par les mesures de confinement obligatoire décrétées par le gouvernement pour tenter de contrer l'épidémie de coronavirus en cours. L'Assurance maladie, qui comptabilisait moins de 10.000 téléconsultations par semaine jusque début mars, en a recensé 80.000 lors de la première semaine de confinement (semaine du 16 mars) et en a enregistré 486.369 lors de la dernière semaine du mois de mars. Les téléconsultations constituent désormais plus de 11% de l'ensemble des consultations, contre moins de 1% avant la crise, souligne l'Assurance maladie dans un communiqué, en précisant que "ce développement de la téléconsultation se traduit par une augmentation très forte du nombre de médecins qui la pratiquent", avec un médecin sur trois ayant facturé au moins une téléconsultation la semaine dernière. La téléconsultation permet de limiter les risques de contamination et de respecter les règles de confinement, tout en permettant par exemple la prise en charge des patients souffrant d'une forme non sévère du Covid-19 ou le suivi des patients souffrant d'autres pathologies. Dans le contexte actuel de crise, les autorités sanitaires ont assoupli le recours à cette modalité de consultation, habituellement réservée au médecin traitant ou à un praticien déjà consulté en cabinet dans l'année précédente. Pour faciliter le recours aux téléconsultations, l'Assurance maladie les prend également en charge à 100% "à titre transitoire et exceptionnel jusqu'au 30 avril 2020". (Myriam Rivet, édité par Blandine Hénault)

