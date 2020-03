Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-EssilorLuxottica reporte sa décision sur un dividende Reuters • 30/03/2020 à 18:00









PARIS, 30 mars (Reuters) - Le conseil d'administration d'EssilorLuxottica ESLX.PA a décidé lundi de réévaluer à une date ultérieure sa décision concernant la distribution d'un dividende, en raison de l'épidémie de coronavirus, indique le groupe dans un communiqué. "Le conseil d'administration a décidé de réévaluer à une date ultérieure sa décision concernant la distribution d'un dividende, précédemment annoncée le 6 mars 2020. A telle date ultérieure, le conseil d'administration pourra décider soit de confirmer, soit de réduire, soit d'annuler le dividende selon l'évolution de la situation", précise le fabricant et distributeur de verres ophtalmiques, de montures optiques et de lunettes de soleil. Le conseil d'administration a également décidé de reporter son assemblée générale des actionnaires du 15 mai 2020 au 25 juin 2020 et de la tenir à huis-clos. Le groupe a également annoncé la nomination de Paul du Saillant, 61 ans, comme directeur général d'Essilor International en remplacement de Laurent Vacherot, 64 ans, qui part à la retraite. Paul du Saillant remplace également Laurent Vacherot comme administrateur. (Jean-Stéphane Brosse, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs associées ESSILORLUXOTT Euronext Paris -3.05%