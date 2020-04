Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Erdogan vise un retour à la normale fin mai en Turquie Reuters • 21/04/2020 à 17:23









ISTANBUL, 21 avril (Reuters) - L'épidémie de coronavirus en Turquie est sur le point d'atteindre un plateau et le pays vise un retour à la normale après le mois du ramadan, fin mai, a déclaré mardi le président turc Recep Tayyip Erdogan, cité par l'agence de presse Anadolu. La Turquie, qui a mis en place une série de mesures destinées à freiner la propagation du virus, a enregistré 90.980 cas de contamination au COVID-19 - l'un des bilans les plus lourds au monde à ce stade - et 2.140 morts depuis le début de l'épidémie. "En termes de conséquences économiques, cette pandémie constitue la plus grave crise depuis la Seconde Guerre mondiale", a déclaré Recep Tayyip Erdogan lors d'une réunion par visioconférence avec les responsables de son parti, l'AKP. "Nous visons un respect maximum des mesures en vigueur pendant le mois de ramadan et, si Dieu le veut, une transition vers une vie normale pour notre pays après les vacances (à la fin du ramadan)", a-t-il déclaré. Dans le cadre de ces mesures, un confinement de quatre jours sera notamment imposé dans 31 villes à compter de jeudi, jour de la fête nationale turque, tandis que vendredi marquera le début du mois de jeûne musulman. (Ali Kucukgocmen; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.