Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-En France, le nombre de nouveaux cas rechute sous 500 Reuters • 17/08/2020 à 18:25









(Avec précisions et contexte) PARIS, 17 août (Reuters) - Le nombre quotidien de nouveaux cas d'infection par le coronavirus en France a rechuté sous le seuil de 500 après avoir dépassé 3.000 au cours des deux jours précédents, a annoncé lundi l'agence Santé Publique France (SPF). Elle fait état de 493 nouveaux cas confirmés en 24 heures, après 3.015 dimanche et 3.310 samedi. Ce dernier chiffre était le plus élevés depuis la levée du confinement à l'échelle nationale en mai. Si le nombre de nouveaux cas est donc divisé par six environ, celui des patients hospitalisés a en revanche augmenté de 65 en 24 heures pour atteindre 4.925, sa troisième hausse quotidienne consécutive. Sur ce nombre, 384 se trouvent dans un service de réanimation, soit huit de plus que dimanche. SPF a également enregistré 19 décès dus au COVID-19 en 24 heures, ce qui porte le bilan total de l'épidémie à 30.429. La hausse marquée du nombre de nouvelles contaminations au cours des dernières semaines a conduit de nombreuses villes, dont Paris et Marseille, à imposer le port du masque à l'extérieur dans les quartiers les plus animés pour tenter d'enrayer la propagation du virus. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, s'est prononcée, dans un entretien accordé au Journal du Dimanche, pour une obligation du port du masque en entreprise dans certaines conditions et tout en prônant autant que possible le recours au télétravail. Une réunion en visioconférence avec les partenaires sociaux sur le sujet devrait avoir lieu mardi matin. (Marc Angrand, édité par Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.