CORONAVIRUS: EDF VA REVOIR À LA BAISSE SON OBJECTIF DE PRODUCTION NUCLÉAIRE PARIS (Reuters) - EDF va revoir à la baisse son hypothèse de production nucléaire d'électricité en France en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus, qui pourrait aussi amener le groupe français à réviser sa prévision de bénéfice. "La suspension d'opérations de maintenance des installations de production due au confinement impose une remise à plat du programme d'arrêts de tranches. En conséquence, l'hypothèse de production nucléaire en France pour 2020 (375-390 TWh) est en cours de ré-examen et sera ajustée à la baisse", déclare EDF lundi dans un communiqué. "L'objectif d'Ebitda fixé à 17,5-18 milliards d'euros pour 2020 est maintenu à ce stade pour ce qui concerne le seuil bas de la fourchette. Il est susceptible d'être revu lorsque les prévisions de disponibilité ainsi que les évaluations des coûts associés auront pu être affinées ", ajoute-t-il. (Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées EDF Euronext Paris -4.99%