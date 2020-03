Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-EDF réduit ses effectifs sur le chantier d'Hinkley Point Reuters • 24/03/2020 à 17:38









LONDRES, 24 mars (Reuters) - La filiale d'EDF EDF.PA en Grande-Bretagne a annoncé mardi qu'elle allait réduire de plus de moitié pour quelques jours ses effectifs sur le chantier du réacteur nucléaire Hinkley Point C en raison de la pandémie de coronavirus. Le nombre de travailleurs sur ce chantier situé dans le Somerset va être ramené à environ 2.000, contre 4.500 en temps normal, et des mesures vont être prises pour permettre le maintien d'une distance recommandée entre eux, aussi bien à leurs postes de travail que dans des lieux tels que la cantine. EDF Energy dit avoir déjà pris une série de mesures en favorisant le télétravail dès que possible, en vérifiant la température des personnes présentes sur le site, en organisant différemment les déplacements et en renforçant les opérations de nettoyage. Le projet de réacteur d'Hinkley Point C, que la filiale britannique d'EDF construit avec le groupe chinois CGN (China General Nuclear Power), a cumulé les retards depuis le lancement du chantier. D'une capacité prévue de 3.200 mégawatts, il doit couvrir à terme 7% environ de la demande britannique d'énergie, soit la consommation en électricité d'environ 6 millions de foyers. (Nina Chestney version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées EDF Euronext Paris +7.82%