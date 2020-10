Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Discussions en vue d'un "challenge infectieux" en Grande-Bretagne Reuters • 16/10/2020 à 13:33









par Kate Kelland LONDRES, 16 octobre (Reuters) - Un laboratoire de biotechnologie a annoncé être en discussions avancées avec le gouvernement britannique pour mettre en place un "challenge infectieux" sur le coronavirus, une pratique consistant à inoculer une maladie pour tester plus rapidement un vaccin. "Nous sommes en discussions avec de nombreuses parties, dont le gouvernement britannique, sur une étude de challenge COVID-19, et dès que l'un de ces contrats sera signé, nous ferons une annonce", a déclaré Cathal Friel, président exécutif du groupe de services pharmaceutiques Open Orphan ORPH.L , maison mère de hVIVO en charge des tests. Si les tests sont homologués d'un point de vue éthique et sur le plan de la sécurité par les autorités de régulation, le laboratoire mettra en place un protocole dans lequel des candidats volontaires recevront un vaccin puis, environ un mois plus tard, seront délibérément infectés par le virus dans des conditions contrôlées. Les candidats volontaires seront ensuite placés en quarantaine et surveillés pour observer s'ils tombent malades ou si le vaccin les protège. Les opposants à cette pratique estiment qu'infecter délibérément une personne avec un virus potentiellement mortel pour lequel il n'existe actuellement aucun traitement efficace est contraire à l'éthique. Un "challenge infectieux" sur le coronavirus en Grande-Bretagne devra être approuvé par la Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, l'organisme sanitaire chargé d'examiner la sécurité, l'éthique et le protocole d'une telle pratique. (Pravin Char et Carmel Crimmins; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

