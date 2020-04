Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Discussions en cours sur une visioconférence du P5-Elysée Reuters • 03/04/2020 à 21:33









(Répétition titre) PARIS, 3 avril (Reuters) - Des discussions sont en cours sur l'organisation d'une visioconférence entre les cinq membres permanents du conseil de sécurité de l'Onu (Etats-Unis, Russie, Chine, France, Royaume-Unis) sur la crise du coronavirus, a indiqué vendredi soir une source à l'Elysée. "Ce que nous souhaitons, c'est que les membres permanents du Conseil de sécurité de l'Onu prennent toutes leurs responsabilités en matière de maintien de la paix et de sécurité internationale face à la situation provoquée par l'épidémie", a dit cette source à la présidence française. "Il est important, dans la situation actuelle, que dans les prochaines semaines il puisse y avoir des initiatives au Conseil de sécurité pour prendre en compte les conséquences de l'épidémie sur la paix et la stabilité", a-t-elle ajouté. "Notre attention se porte en priorité sur les conséquences de l'épidémie dans les zones de conflit et sur l'accès aux populations civiles", a précisé cette source. "Nous, notre souhait, c'est que cette réunion ait lieu pour discuter de cela. L'idée de pause humanitaire doit évidemment être discutée au Conseil de sécurité, on souhaite qu'il y ait cette rencontre pour qu'on puisse avancer dans cette direction." (Marine Pennetier, édité par Marc Angrand)

