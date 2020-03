Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Deux membres du Congrès US testés positifs Reuters • 19/03/2020 à 04:26









(Actualisé avec deuxième cas, précisions) WASHINGTON, 19 mars (Reuters) - Deux membres de la Chambre des représentants américaine ont déclaré mercredi avoir été testés positifs au coronavirus, devenant les premiers cas de contamination connus au sein du Congrès. L'élu républicain de Floride, Mario Diaz-Balart, 58 ans, a déclaré dans un communiqué qu'il s'était mis en isolement depuis vendredi à Washington et n'était pas retourné à son domicile floridien par crainte de contaminer son épouse, considérée à haut risque. L'élu démocrate de l'Utah, Ben McAdams, 45 ans, a annoncé dans un communiqué avoir développé des symptômes ressemblant à un rhume samedi soir à son retour de Washington et s'être isolé dimanche à son domicile. Diaz-Balart et McAdams ont tous les deux pris part vendredi dernier aux débats qui se sont prolongés jusque dans la soirée à la Chambre des représentants pour voter le projet de loi sur les mesures économiques contre les effets du coronavirus. (Eric Beech; version française Jean Terzian)

