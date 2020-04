Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Des sites sportifs réquisitionnés en Ile-de-France pour les SDF Reuters • 07/04/2020 à 15:44









PARIS, 7 avril (Reuters) - Le préfet d'Ile-de-France et de Paris, Michel Cadot, a réquisitionné deux sites sportifs - l'Insep, où sont formés les principaux espoirs du sport français, et le Creps régional - pour y accueillir dans des chambres individuelles 94 personnes sans-abri ou en hébergement provisoire susceptibles d'être contaminées par le coronavirus responsable du COVID-19. Le bâtiment réservé habituellement aux stagiaires de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (Insep) à Paris accueillera à partir de ce mardi 69 personnes sans-abri malades et 25 autres seront hébergées dans les locaux du Centre de ressources, d'expertise et de performance sportive (Creps) d'Ile-de-France à Châtenay-Malabry, dans les Hauts-de-Seine. "Ces centres (...) permettront l'accueil temporaire de personnes dont l'état ferait craindre une contamination au COVID-19, dans l'attente de la confirmation du diagnostic, soit 48 heures", déclare la préfecture dans un communiqué. Une fois connu le diagnostic, ces personnes seront réorientées vers leur structure d'origine si elles ne sont pas contaminées. En cas de contamination, elles seront transférées dans des centres spéciaux pour sans-abri ou dans des hôpitaux selon la gravité de leur état. La préfecture précise qu'il existe actuellement huit structures dédiées à la prise en charge des personnes sans-abri contaminées par le nouveau coronavirus en Ile-de-France. Sur leurs 420 places au total, 133 sont occupées. (Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

