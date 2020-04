Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Des primes aux soignants pour un montant de 1,3 md d'euros Reuters • 15/04/2020 à 14:09









PARIS, 15 avril (Reuters) - Les agents de la fonction publique hospitalière, fortement mobilisés dans la lutte contre l'épidémie de nouveau coronavirus en France, vont bénéficier de primes défiscalisées et exonérées de cotisations sociales de 500 ou 1.500 euros selon l'intensité de la flambée épidémique à laquelle ils ont dû faire face, a annoncé mercredi le Premier ministre, Edouard Philippe. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a précisé qu'une enveloppe de 1,3 milliard d'euros serait consacrée au règlement de ces primes. "Nous verserons (...) une prime exempte de tout prélèvement fiscal ou social, c'est-à-dire nette de tout, de 1.500 euros à tous les personnels qui gèrent la crise du COVID-19 dans les hôpitaux des départements les plus touchés ainsi qu'aux personnels des services ayant accueilli des patients COVID dans les départements les moins touchés", a précisé Edouard Philippe lors du compte-rendu du conseil des ministres. Tous les autres personnels des autres hôpitaux recevront quant à eux une prime de 500 euros, a ajouté le Premier ministre. Ces primes, quel que soit le montant, concerneront non seulement les soignants mais également les autres catégories de personnels de la fonction publique hospitalière, comme les agents administratifs par exemple. (Myriam Rivet, édité par Henri-Pierre André)

