Coronavirus-Des festivités du Nouvel An chinois annulées à Paris

PARIS, 26 janvier (Reuters) - Un défilé prévu ce dimanche à Paris pour célébrer le Nouvel An chinois a été annulé à l'initiative des associations chinoises locales, a annoncé dimanche la maire de Paris Anne Hidalgo. La France a confirmé vendredi les trois premiers cas de contamination en Europe - tous originaires de Chine - avec un couple hospitalisé à Paris et un homme pris en charge à Bordeaux. En Chine, le bilan du coronavirus s'est alourdi dimanche à 56 morts et plus de 2.000 cas ont été répertoriés dans le monde. "J'ai rencontré hier la communauté chinoise de Paris qui bien sûr est dans l'émotion, dans l'inquiétude, qui a souhaité d'ailleurs annuler elle-même le défilé prévu cet après-midi place de la République", a expliqué sur Europe 1 et CNews Anne Hidalgo. "Il ne faut pas céder à la panique mais en même temps, être vigilant et respecter la décision des associations chinoises de Paris qui n'avaient pas vraiment le coeur à la fête", a-t-elle ajouté. Pour endiguer la propagation de l'épidémie, les autorités chinoises ont imposé d'importantes restrictions dans les transports, notamment dans la région de Wuhan, dans le centre du pays, où est apparu pour la première fois le virus le mois dernier. Interrogé sur l'impact potentiel pour le tourisme à Paris, destination prisée par la population chinoise, Anne Hidalgo a souligné que les mesures de précaution devaient primer. "On verra dans les semaines qui viennent", a-t-elle dit. "Dans ces situations-là, c'est le principe de précaution qui prime et la santé d'abord". (Gwénaëlle Barzic)

