Coronavirus-Des cas de réinfection en Belgique et aux Pays-Bas-presse

AMSTERDAM, 25 août (Reuters) - Deux cas confirmés de recontamination par le nouveau coronavirus ont été identifiés en Europe, l'un aux Pays-Bas et l'autre en Belgique, a rapporté mardi la télévision publique néerlandaise NOS en citant des virologues. Selon Marion Koopmans, virologue qui conseille le gouvernement des Pays-Bas, le patient néerlandais était une personne âgée dont le système immunitaire était affaibli. Si les poussées de reprise des symptômes chez des patients déjà malades depuis longtemps sont relativement connues, les spécialistes s'attendaient à ce que des cas de réinfections par le SARS-CoV-2 soient observés. Pour confirmer qu'il s'agit d'une véritable recontamination, des tests génétiques sont nécessaires pour déterminer si la première et la seconde infection ont éventuellement été provoquées par des souches différentes du virus. "Que des cas de réinfection émergent, cela ne m'inquiète pas", a souligné Marion Koopmans. "Nous devons voir si cela arrive souvent", a-t-elle ajouté. En ce qui concerne le patient belge, le virologue Marc Van Ranst a précisé qu'il présentait des symptômes légers de COVID-19 - la maladie que développent certaines personnes contaminées par le nouveau coronavirus. "Ce n'est pas une bonne nouvelle", a-t-il déclaré sur la NOS en expliquant que les anticorps développés par le patient après l'infection initiale n'avaient pas été suffisants pour prévenir une nouvelle contamination par une souche légèrement différente du virus. Marc Van Ranst a souligné qu'il n'était pas encore clair si de telles recontaminations étaient rares ou s'il y a encore "beaucoup plus de gens qui pourraient être réinfectés six ou sept mois après" la première contamination. Des chercheurs de l'université de Hong Kong ont fait état lundi d'un cas confirmé de réinfection et un cas avait été signalé en Chine continentale mi-août. (Toby Sterling, version française Myriam Rivet, édité par Bertrand Boucey)

