Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Démission du ministre de l'Intérieur en Turquie Reuters • 12/04/2020 à 21:41









ISTANBUL, 12 avril (Reuters) - Le ministre turc de l'Intérieur Suleyman Soylu a annoncé dimanche soir sa démission, invoquant la mise en place de deux jours de couvre-feu dans les principales villes du pays, dont l'annonce vendredi a provoqué une ruée dans les magasins à même de favoriser la transmission du coronavirus. "Bien qu'ils se soient passés dans une période de temps limitée, ces incidents survenus avant la mise en oeuvre du couvre-feu", qui prend fin ce dimanche, ne correspondaient pas à une bonne gestion de l'épidémie, a-t-il déclaré dans un communiqué. Si sa démission est acceptée par le président Recep Tayyip Erdogan, il s'agira du deuxième membre du gouvernement à quitter son poste depuis le début de l'épidémie qui a contaminé plus de 50.000 personnes dans le pays et causé plus d'un millier de morts. Le ministre des Transports Mehmet Cahit Turhan a été remplacé il y a deux semaines sur fond de critiques grandissantes contre le maintien par le gouvernement d'un appel d'offres sur le projet de construction d'un immense canal à l'ouest d'Istanbul en pleine épidémie. (Ezgi Erkoyun, version française Marine Pennetier)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.