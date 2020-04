Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Delta a 35.000 salariés en congé sans solde Reuters • 10/04/2020 à 03:47









CHICAGO, 10 avril (Reuters) - Delta Air Lines DAL.N a déclaré jeudi que près de 35.000 employés avaient accepté sur la base du volontariat le congé sans solde proposé par la compagnie aérienne américaine, qui tente de réduire les coûts face au déclin de la demande provoqué par l'épidémie de coronavirus. Le directeur général, Ed Bastian, a indiqué dans un mémo adressé aux salariés que le groupe améliorait les avantages sociaux offerts qui leur étaient offerts pendant leur congé sans solde. Ce congé peut aller jusqu'à une durée de 12 mois, a précisé le dirigeant, et Delta continue de chercher des volontaires supplémentaires. (Tracy Rucinski; version française Jean Terzian)

Valeurs associées DELTA AIR LINES NYSE +4.95%