Coronavirus-Déconfinement samedi au Pakistan en dépit d'une hausse des cas

ISLAMABAD, 7 mai (Reuters) - Le confinement instauré il y a cinq semaines au Pakistan pour tenter de freiner la propagation du coronavirus sera levé samedi, en dépit de la hausse du nombre de cas de contamination dans le pays, a déclaré jeudi le Premier ministre Imran Khan. "Nous décidons de mettre fin maintenant au confinement", a-t-il déclaré lors d'une allocution télévisée. "Nous savons que nous le faisons à un moment où notre courbe monte (...) mais elle ne progresse pas comme nous le prévoyions." Cette décision est prise parce que de nombreuses personnes dans le pays ne peuvent pas se permettre économiquement de rester confinées et de ne pas se rendre à leur travail, a-t-il précisé. Depuis le début de l'épidémie de coronavirus, 24.073 cas de contamination ont été recensés dans le pays, où 564 décès ont été signalés. Jeudi, le nombre quotidien de nouveaux cas a atteint 1.523, une hausse record. (Asif Shahzad, version française Marine Pennetier, édité par Bertrand Boucey)

