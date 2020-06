Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Décision le 01/07 à Lyon sur l'indemnisation d'un restaurateur par Axa Reuters • 10/06/2020 à 10:45









LYON, 10 juin (Reuters) - Le tribunal de commerce de Lyon, saisi en référé, a annoncé mercredi qu'il jugerait le 1er juillet sur le fonds les poursuites engagées par les propriétaires d'un restaurant traditionnel de Lancié, petit village du Beaujolais (Rhône) contre la compagnie d'assurance Axa AXAF.PA . David Genillon et Valérie Nassi, exploitants du petit restaurant Le Bacchus ont engagé cette procédure contre le gérant de l'assurance qui refuse de les indemniser pour la perte d'exploitation de leur établissement pendant les deux mois et demi de fermeture obligatoire liée à l'épidémie de coronavirus. Ce jugement est très attendu, un très grand nombre de commerçants et d'artisans ayant souscrit le même type de contrat. Un premier jugement rendu à Paris dans une affaire similaire a déjà condamné Axa à indemniser un restaurateur, Stéphane Manigold, à hauteur de deux mois de perte de chiffre d'affaires. Axa a fait appel de cette décision. <^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ -La justice ordonne à Axa d'indemniser un restaurateur parisien ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^> (Catherine Lagrange, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées AXA Euronext Paris -1.27%