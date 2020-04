Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Début de "déconfinement" au Luxembourg Reuters • 20/04/2020 à 16:31









LUXEMBOURG, 20 avril (Reuters) - Les mesures de confinement en vigueur pour enrayer la propagation du coronavirus ont été assouplies lundi au Luxembourg, dont les 626.000 habitants doivent désormais porter un masque dans les lieux où une distance de sécurité de deux mètres ne peut être respectée, tels que les transports en commun. Les pouvoirs publics, qui ont commencé à les distribuer, ont prévu d'en fournir cinq par personne. Les entreprises ont pu en récupérer vendredi. Selon le Premier ministre Xavier Bettel, le pays dispose d'un stock de six à sept millions de masques. La première phase d'assouplissement du confinement prévoit la réouverture des chantiers de construction, des centres de recyclage municipaux, des magasins de bricolage, des paysagistes et des jardineries. L'Allemagne voisine a également entamé le déconfinement, mais il reste pleinement en vigueur en France et en Belgique. Au Luxembourg, la deuxième phase aura lieu le 4 mai avec le retour dans les lycées des élèves de 1ere et de 3e, qui ont des examens en fin d'année. La troisième phase est prévue le 11 mai avec le retour des autres classes de lycée. Les cours reprendront une semaine plus tard pour les élèves du secondaire et le 25 mai dans le primaire. Les classes seront divisées en deux, chaque moitié alternant entre une semaine à l'école et une semaine de travail à la maison. Le pays compte à ce jour 3.550 cas confirmés de COVID-19 et 73 décès. (Philip Blenkinsop, version française Jean-Philippe Lefief)

