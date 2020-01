Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus de Wuhan: Pékin annule des festivités prévues pour le nouvel an lunaire Reuters • 23/01/2020 à 13:26









PEKIN, 23 janvier (Reuters) - La ville de Pékin a annulé des festivités prévues pour le nouvel an lunaire en raison de l'épidémie de coronavirus de Wuhan, rapporte jeudi le site d'information Beijing News, contrôlé par l'Etat. Deux fêtes traditionnellement organisées dans des temples de la capitale chinoise sont notamment concernées par cette mesure prise dans le cadre du dispositif de santé publique mis en oeuvre pour endiguer l'épidémie de coronavirus. (Tony Munroe version française Henri-Pierre André)

