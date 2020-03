Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-De nombreuses compagnies aériennes menacées d'une crise de liquidités-Iata Reuters • 31/03/2020 à 14:45









PARIS/LONDRES, 31 mars (Reuters) - De nombreuses compagnies aériennes pourraient ne pas survivre au deuxième trimestre à la crise de liquidités provoquée par la pandémie de coronavirus et aucune ne semble actuellement disposée à acheter le moindre avion d'ici la fin de l'année, ont déclaré mardi les dirigeants de l'Association internationale du transport aérien (Iata). Les dernières estimations indiquent que les compagnies aériennes vont, au total, consommer 61 milliards de dollars (55,6 milliards d'euros) de trésorerie et subir une perte nette de 39 milliards de dollars au deuxième trimestre, a dit Alexandre de Juniac, directeur général de l'Iata, au cours d'une conférence de presse. "Ce sont des chiffres qui sont au-delà de tout ce que nous avons pu connaître dans notre secteur", a-t-il déclaré. La pandémie de coronavirus a entraîné une quasi-paralysie du transport aérien à travers le monde en raison des mesures de confinement et des interdictions de déplacements imposées à des milliards d'individus. (Tim Hepher, Alistair Smout version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

