Coronavirus : Danone prévoit un manque à gagner de 100 millions d'euros au premier trimestre

Face à l'épidémie de coronavirus, le groupe agroalimentaire français a revu mercredi à la baisse ses objectifs pour 2020, la Chine étant son deuxième marché.

La Chine est le deuxième marché de Danone, représentant environ 10% de son chiffre d'affaires en 2019, avec environ un tiers des ventes provenant des Eaux et environ deux tiers de la Nutrition spécialisée. Le groupe y emploie environ 8.200 personnes sur 8 sites de production, dont un à Wuhan.

Alors que l'épidémie de coronavirus se propage à travers le monde , le groupe agroalimentaire français a prévenu mercredi 26 février que cela aura un impact significatif sur l'activité. "Nous démarrons 2020 avec les incertitudes créées par l'épidémie du coronavirus", a déclaré le PDG de Danone Emmanuel Faber, cité mercredi dans un communiqué.

Face à cette situation, Danone a abaissé ses objectifs 2020. Le groupe a annoncé pour 2020 un "nouvel objectif de croissance du bénéfice net par action courant (BNPA) autour de 5%, reflétant une croissance des ventes comprise entre +2% et +4% et une marge opérationnelle courante supérieure à 15%, intégrant le plan d'investissements accélérés et tenant compte de l'estimation à date de l'impact du coronavirus sur l'activité", indique le groupe dans le communiqué. Danone prévoyait précédemment, pour 2020, une croissance des ventes en données comparables comprise entre 4% et 5% et une marge opérationnelle courante supérieure à 16%.

Les perspectives de l'année 2020 tiennent compte "d'une estimation à date de l'impact du Covid-19 sur le chiffre d'affaires et la marge de l'entreprise au premier trimestre", évalué à "environ 100 millions d'euros de perte de chiffre d'affaires, impactant principalement l'activité Eaux en Chine , et conduisant à une prévision de chiffre d'affaires globalement stable au premier trimestre en données comparables".

Les bénéfices nets ont plongé en 2019

En 2019, le groupe a vu son bénéfice net plonger de 18% en 2019, à 1,9 milliard d'euros, plombé par des charges opérationnelles exceptionnelles, notamment l'évolution défavorable de l'investissement réalisé dans la société chinoise Yashili, spécialisée dans le lait infantile.

Danone a par ailleurs vu son chiffre d'affaires augmenter de 2,6% à 25,3 milliards d'euros, et annonce pour 2020 des investissements de 2 milliards d'euros sur 3 ans (2020-22) dans ses marques, l'agriculture, les emballages et la digitalisation.

"Ce plan d'investissement d'avenir va permettre d'aligner encore plus étroitement la vision de Danone et la réalité de son action au travers de ses marques, et vient renforcer ma confiance dans la réalisation des objectifs financiers que nous fixons pour le court et le moyen terme", a indiqué le PDG de Danone Emmanuel Faber.

Le groupe prévoit au-delà de 2020, "une croissance du BNPA courant à moyen terme entre +5% et +10%, avec une croissance des ventes comprise entre +3% et +5% en données comparables".

Le groupe communique pour la première fois "l'évolution d'un BNPA courant ajusté du coût du carbone": il affiche une hausse de 12% en 2019, plus importante que l'évolution du BNPA courant (+8,3%), "compte tenu des gains d'efficacité carbone de +9% générés en 2019".

"À l'avenir, dans la mesure où le pic d'émissions carbone a été atteint en 2019 et que les gaz à effet de serre ont donc vocation à diminuer en valeur absolue, le BNPA courant ajusté du coût du carbone devrait augmenter plus vite que le BNPA courant", souligne Danone.