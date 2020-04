Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Couvre-feu nocturne en Thaïlande Reuters • 02/04/2020 à 16:38









BANGKOK, 2 avril (Reuters) - Un couvre-feu sera en vigueur de 22h00 à 04h00 en Thaïlande à compter de vendredi et jusqu'à nouvel ordre, dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, a annoncé jeudi le Premier ministre, Prayuth Chan-ocha. "Nous privilégions la santé plutôt que la liberté", a déclaré le général à la retraite, qui a pris le pouvoir en 2014 et a été reconduit dans ses fonctions à l'issue des législatives de mars 2019. "Nous ne sommes peut-être pas aussi à l'aise qu'auparavant mais nous devons tous nous adapter pour survivre et faire preuve de responsabilité sociale pour surmonter cette crise", a-t-il poursuivi, invitant par ailleurs les Thaïlandais qui se trouvent à l'étranger à reporter leur retour après le 15 avril. Le couvre-feu ne concernera pas les déplacements du personnel médical ni le transport de médicaments. (Patpicha Tanakasempipat, Panarat Thepgumpanat et Chayut Setboonsarng, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Marc Angrand)

