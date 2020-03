Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/Corée du Sud-Un plan budgétaire de $39 mds pour aider les PME Reuters • 19/03/2020 à 06:37









SEOUL, 19 mars (Reuters) - Le président sud-coréen Moon Jae-in a annoncé jeudi un ensemble budgétaire d'urgence de 39 milliards de dollars pour aider les PME et engager d'autres mesures de soutien à l'économie du pays, durement impactée par l'épidémie de coronavirus. Cet ensemble est le dernier en date d'une série de mesures que Séoul a prises ces derniers jours pour tenter de compenser les pressions auxquelles fait face l'économie sud-coréenne, parmi lesquelles une baisse du taux d'intérêt. Le gouvernement va émettre des garanties de prêt pour les PME en difficulté réalisant un chiffre d'affaires annuel de moins de 78.000 dollars, afin de s'assurer que ces compagnies puissent bénéficier rapidement et à moindre coût d'un crédit, a déclaré Moon Jae-in. S'exprimant lors d'une réunion de politique économique d'urgence, il a justifié les mesures par la volonté d'"empêcher les PME, les commerces et les auto-entrepreneurs de faire faillite et d'alléger l'anxiété du secteur financier". Moon a indiqué que le gouvernement continuerait de suivre l'évolution de la situation et adapterait si nécessaire ces mesures. (Hyonhee Shin et Cynthia Kim; version française Jean Terzian)

