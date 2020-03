Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Confinement instauré en Grèce après une flambée des cas Reuters • 23/03/2020 à 01:43









ATHENES, 23 mars (Reuters) - La Grèce va entrer en confinement ce lundi matin, n'autorisant que de rares déplacements, pour lutter contre la propagation du coronavirus alors que 94 nouveaux cas de contamination ont été confirmés dimanche, soit le plus important total journalier, portant le bilan de l'épidémie à 624 cas. Deux décès ont aussi été recensés dimanche, portant à 15 le nombre de morts liés au coronavirus dans le pays. "C'est peut-être l'ultime mesure, celle qui doit être prise rapidement et non en vain", a déclaré le Premier ministre, Kyriakos Mitsotakis, lors d'une allocution télévisée. "Nous devons protéger le bien commun, notre santé", a-t-il ajouté pour justifier les mesures de confinement. Seuls les déplacements pour se rendre ou revenir du travail, faire des courses alimentaires, acheter des médicaments et se rendre chez un médecin seront autorisés à partir de lundi. Depuis le 10 mars, Athènes a décidé de mesures graduelles pour lutter contre le coronavirus, avec la fermeture des écoles, restaurants, cinémas, bars et boîtes de nuit, salles de sport, centres commerciaux... Les rassemblements publics de plus de 10 personnes sont interdits, et ainsi les hôtels dans tout le pays ont été contraints de fermer leurs portes jusqu'au 30 avril. (George Georgiopoulosversion française Jean Terzian)

