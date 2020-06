Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Cinquante-sept décès de plus en France dans le nouveau bilan quotidien Reuters • 23/06/2020 à 19:40









PARIS, 23 juin (Reuters) - L'épidémie due au coronavirus a fait 57 morts supplémentaires en France, selon le bilan quotidien diffusé mardi soir par la Direction générale de la santé (DGS), qui prend en compte l'actualisation hebdomadaire des données concernant les Ehpad. Au total, l'épidémie a fait 29.720 morts depuis début mars, dont 19.232 à l'hôpital (+26 en 24 heures) et 10.488 dans les établissements médico-sociaux (+31 en une semaine), précise la DGS. Le nombre de patients toujours hospitalisés s'élève désormais à 9.491, soit 202 de moins que lundi (9.693). En ce qui concerne les patients en réanimation, ils sont 682 alors qu'il y en avait 701 lundi (-19). L'agence Santé publique France fait état de 161.267 cas confirmés en France, soit 517 de plus que la veille. (Jean-Philippe Lefief et Henri-Pierre André)

