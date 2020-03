Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Cinquante et un cas confirmés en Grande-Bretagne Reuters • 03/03/2020 à 14:26









LONDRES, 3 mars (Reuters) - Douze nouveaux cas de la maladie due au coronavirus ont été dénombrés en Grande-Bretagne, ce qui porte le total à 51, a annoncé mardi le ministre de la Santé Matt Hancock. "A 09h00 du matin, il y avait 51 cas confirmés au Royaume-Uni et il est de plus en plus probable que nous assistions à une transmission généralisée dans ce pays", a-t-il déclaré au Parlement. Le gouvernement avait dévoilé un peu plus tôt son "plan de bataille" pour enrayer la propagation du virus. Londres estime qu'un cinquième des salariés pourraient devoir cesser le travail au plus fort de l'épidémie. (Kylie MacLellan, version française Jean-Philippe Lefief)

