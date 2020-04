Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/Chine-Quatre décès à Wuhan, où le confinement reste conseillé Reuters • 03/04/2020 à 06:02









(Actualisé tout du long avec éléments supplémentaires; photo à disposition) WUHAN, Chine/PEKIN, 3 avril (Reuters) - Le plus haut représentant de la ville de Wuhan, berceau de l'épidémie de coronavirus qui y est apparue en décembre dernier, a prévenu les habitants qu'ils devaient adopter des mesures de protection renforcées et éviter les déplacements non-essentiels, alors que la Chine craint une nouvelle vague d'infections. Alors que la Chine semble avoir enrayé la propagation du coronavirus grâce à des restrictions drastiques qui ont paralysé le pays pendant deux mois, une journée de deuil national sera organisée samedi en hommage aux "martyrs" qui ont trouvé la mort en luttant contre l'épidémie, a rapporté séparément l'agence de presse officielle Chine Nouvelle. Depuis un pic de la crise sanitaire en février, la Chine continentale a vu le nombre de cas quotidiens diminuer nettement, ce qui a permis à Pékin de pousser à une reprise des activités industrielles du pays. Mais de hauts représentants craignent toujours une seconde vague d'infections, alors que des dizaines de cas du Covid-19 impliquant des voyageurs venus de l'étranger continuent d'être recensés quotidiennement. Les autorités sanitaires chinoises ont fait état vendredi de 31 nouveaux cas confirmés de contamination au coronavirus, parmi lesquels seulement deux cas d'infection transmise localement, et de quatre décès supplémentaires, tous à Wuhan. Au total, l'épidémie a infecté 81.620 personnes et causé 3.322 décès en Chine continentale, selon le bilan communiqué par la Commission nationale de la santé. Soixante patients asymptomatiques ont aussi été recensés, a-t-elle précisé. Le chef local du Parti communiste chinois (PCC) à Wuhan, Wang Zhonglin, a déclaré que le risque d'un rebond de l'épidémie demeurait élevé du fait de dangers internes et externes, et a souligné que la ville devait continuer de maintenir des mesures de prévention et de contrôle. Wuhan, capitale de la province centrale de Hubei, a été la plus touchée par l'épidémie dans le pays, avec 50.007 cas recensés au total mercredi. Le confinement et les restrictions de voyages imposées en janvier dans la ville d'environ 11 millions d'habitants doivent être levées le 8 avril. Mais Wang Zhonglin a déclaré que les habitants devaient rester vigilants et respecter les mesures de prévention, selon des propos rapportés dans un communiqué publié vendredi par le gouvernement municipal de Wuhan. (Brenda Goh, Se Young Lee; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.