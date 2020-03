Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Bruxelles prêt à envisager des mesures de soutien pour les entreprises Reuters • 10/03/2020 à 17:46









BRUXELLES, 10 mars (Reuters) - La Commission européenne a annoncé mardi qu'elle était prête à envisager des mesures d'indemnisation pour les entreprises frappées par l'épidémie de coronavirus, avec un souci particulier pour l'Italie. "La Commission est là pour discuter de possibles mesures de soutien pour indemniser les dommages provoqués par le Covid-19 sur les entreprises", a dit la commissaire européenne Margrethe Vestager, chargée notamment des questions de concurrence, lors d'une conférence de presse. L'Italie, pays européen le plus touché, et de loin, pourrait bénéficier de mesures supplémentaires, a-t-elle ajouté. "Nous nous tenons prêts à travailler avec l'Italie sur des mesures additionnelles qui pourraient être nécessaires en remède à la grave perturbation de leur économie." Le gouvernement italien a élargi mardi à l'ensemble de son territoire les mesures de restriction très strictes sous le mot d'ordre "restez chez vous". Selon Lorenzo Codogno, ancien économiste en chef du Trésor italien, l'impact de ce plan de lutte contre la pandémie sur l'activité économique italienne pourrait être de l'ordre de 10 à 15%. "Nous soutiendrons l'Italie et son peuple par tous les moyens et toutes les mesures à notre disposition", a dit le vice-président de la Commission, chargé des questions économiques, Valdis Dombrovskis. Les 27 chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union devaient s'entretenir par visioconférence en cette fin d'après-midi pour étudier les moyens de faire face à la crise. "Ce sera un test collectivement pour l'Europe. Cette discussion est indispensable. Ce serait une erreur de faire comme on fait souvent au niveau européen c'est à dire d'attendre", a-t-on déclaré mardi à l'Elysée. (Francesco Guarascio version française Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.