Coronavirus-British Airways suspend ses vols à l'aéroport de Gatwick

LONDRES, 31 mars (Reuters) - British Airways, filiale d'IAG ICAG.L , a annoncé mardi la suspension provisoire de ses vols à l'aéroport de Londres-Gatwick, le deuxième plus important du Royaume-Uni, en raison de la pandémie de coronavirus. "En raison des restrictions considérables et du contexte difficile du marché, comme de nombreuses autres compagnies aériennes, nous suspendrons temporairement nos créneaux de vol à Gatwick", a déclaré un porte-parole de British Airways. La compagnie aérienne britannique va cependant continuer à exploiter certains vols à Londres-Heathrow. IAG a déclaré que ses capacités seraient réduites de 75% en avril et en mai. La compagnie aérienne à bas coût easyJet EZJ.L a pour sa part décidé lundi d'immobiliser tous ses avions pour une durée indéterminée L'aéroport de Gatwick a annoncé la semaine dernière qu'il fermerait l'un de ses deux terminaux mercredi. En France, l'aéroport d'Orly est fermé temporairement depuis ce mardi, en raison également de la pandémie de coronavirus, qui a provoqué une chute du transport aérien, la plupart des pays ayant limité au strict minimum les vols internationaux. (Sarah Young; version française Claude Chendjou, édité par)

