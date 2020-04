Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Boris Johnson volontariste pour son retour à Downing Street Reuters • 27/04/2020 à 10:29









LONDRES, 27 avril (Reuters) - Le Premier ministre britannique Boris Johnson s'est montré volontariste lundi à l'occasion de sa première apparition post-convalescence, après avait été hospitalisé en soins intensif au début du mois à la suite d'une contamination par le nouveau coronavirus. Dans une allocution devant le 10 Downing Street, Boris Johnson a notamment assuré que le Royaume-Uni sortirait de cette crise plus fort que jamais. (Bureau de Londres, version française Myriam Rivet, édité par)

