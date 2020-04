Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Boris Johnson dans un état stable Reuters • 08/04/2020 à 09:56









par Guy Faulconbridge et Kate Holton LONDRES, 8 avril (Reuters) - Boris Johnson se trouvait mercredi dans un état stable après une deuxième nuit dans une unité de soins intensifs d'un hôpital londonien, où il a eu besoin d'un apport en oxygène à la suite de complications liées à sa contamination au coronavirus. Le Premier ministre britannique, 55 ans, testé positif au COVID-19 il y a près de deux semaines, a été admis dimanche soir à l'hôpital St-Thomas, en raison d'une fièvre élevée et de toux persistantes. Il a demandé au secrétaire au Foreign Office, Dominic Raab, 46 ans, de le représenter partout "où cela est nécessaire". "Il (Boris Johnson) est à l'aise, il est stable, il est de bonne humeur", a déclaré mercredi Edward Argar, ministre adjoint de la Santé. "Bien qu'il ait eu besoin d'oxygène, il n'a pas été placé sous respirateur, a-t-il ajouté. Alors que Boris Johnson livre une bataille personnelle contre ce virus, le Royaume-Uni est entré, selon les scientifiques, dans la phase la plus meurtrière de la pandémie. Au sein du gouvernement, les ministres s'interrogent toutefois sur l'impact du confinement et de l'arrêt de l'activité sur la cinquième économie du monde. Si Dominic Raab assure les affaires courantes, les décisions majeures sont toujours du ressort de Boris Johnson, qui peut seul par exemple décider d'une levée du confinement. Selon le dernier bilan disponible de la pandémie, le nombre de décès à l'hôpital dans le royaume a augmenté de 786 à 6.159. (Version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

