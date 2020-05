Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Boris Johnson assure que le "pic" est passé Reuters • 30/04/2020 à 18:49









LONDRES, 30 avril (Reuters) - Le pic de l'épidémie de coronavirus en Grande-Bretagne est "passé", a annoncé jeudi le Premier ministre britannique, Boris Johnson. "Je suis en mesure de confirmer aujourd'hui que pour la première fois, nous avons passé le pic de cette maladie. Nous avons passé le pic et nous sommes sur une pente descendante, nous avons tant de raisons d'espérer pour le long terme", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse, la première depuis son retour cette semaine à Downing Street après avoir été gravement touché par le Covid-19. Le chef du gouvernement a annoncé qu'il exposerait la semaine prochaine une série d'options sur les moyens d'assouplir le confinement mais a souligné que le calendrier serait commandé par les recommandations de la communauté scientifique et les données sur l'épidémie. Il a promis qu'il s'efforcerait de construire le consensus politique le plus large possible. Le bilan britannique a été revu nettement en hausse mercredi, avec la prise en compte pour la première fois des décès survenus dans les maisons de retraite et en ville qui lui a fait franchir la barre des 26.000 morts. (Estelle Shirbon et Costas Pitas version française Henri-Pierre André)

