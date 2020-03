Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Bond de 31% des décès en Grande-Bretagne Reuters • 27/03/2020 à 16:10









LONDRES, 27 mars (Reuters) - Le nombre de morts imputés au nouveau coronavirus en Grande-Bretagne a bondi de 31% à 759 sur les 24 dernières heures, ont annoncé vendredi les autorités sanitaires du pays. Avec 181 décès supplémentaires depuis jeudi, la Grande-Bretagne est le septième pays le plus touché en termes de morts derrière l'Italie, l'Espagne, la Chine, l'Iran, la France et les Etats-Unis, selon un décompte Reuters. Les nouvelles victimes du Covid-19 avaient entre 29 et 98 ans, ont précisé les autorités, ajoutant que 14.579 personnes sont désormais porteuses du virus. Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, et son ministre de la Santé, Matt Hancock, ont également été testés positifs au nouveau coronavirus (Kate Holton et Kylie MacLellan; version française Claude Chendjou, édité par Marc Angrand)

