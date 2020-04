Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Bolsonaro, lors d'un rassemblement, dénonce le confinement au Brésil Reuters • 20/04/2020 à 02:47









BRASILIA, 20 avril (Reuters) - Le président brésilien Jair Bolsonaro a de nouveau pris part dimanche à un rassemblement public et critiqué les mesures de confinement décidées par les gouverneurs de différents Etats du pays dans le but d'enrayer la propagation du coronavirus. Des partisans du chef d'Etat ont pris part à différents rassemblements politiques à travers le Brésil, pays d'Amérique latine le plus touché par l'épidémie, avec 38.654 cas d'infection confirmés dimanche et 2.462 décès causés par le COVID-19. Bolsonaro, qui n'était pas muni d'un masque, s'est adressé à Brasilia à quelques centaines de partisans pour la plupart vêtus du maillot jaune et vert de l'équipe nationale de football. Lors de sa brève allocution, le président d'extrême droite a repris des thèmes qui sont devenus habituels: qualifiant de "patriotes" les partisans présents au rassemblement, Bolsonaro a déclaré qu'ils contribuaient à défendre les libertés individuelles qui sont selon lui menacées par les restrictions imposées par les gouverneurs. Le président brésilien a limogé jeudi son ministre de la Santé avec lequel il était en désaccord au sujet de la lutte contre le coronavirus. Bolsonaro a affirmé plus tôt ce mois-ci que la société brésilienne serait incapable de tenir plusieurs mois en confinement. Il a accusé le mois dernier le gouverneur de Sao Paulo de manipuler à la hausse le bilan local du coronavirus à des fins politiques, alimentant la querelle avec les représentants locaux. (Maria Carolina Marcello et Leonardo Benassatto; version française Jean Terzian)

