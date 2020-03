Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-BMW maintient son objectif de ventes 2020 Reuters • 03/03/2020 à 10:29









FRANCFORT, 3 mars (Reuters) - BMW BMWG.DE continue à anticiper une légère hausse de ses ventes de voitures en 2020 malgré l'impact significatif de l'épidémie de coronavirus en Chine, a dit mardi son président du directoire. Le constructeur allemand prévoit que le ralentissement de ses ventes se prolongera au mois de mars mais il est trop tôt pour savoir si BMW atteindra son objectif global de chiffre d'affaires pour l'année, a déclaré Oliver Zipse lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes. "Nous ne constatons aucun impact hors de Chine. Nous maintenons notre objectif d'une légère croissance des ventes de voitures", a-t-il ajouté. Les chaînes d'approvisionnement du groupe allemand, qui a des usines en Chine, aux Etats-Unis et en Europe, n'ont pas été affectées par la crise sanitaire liée au nouveau virus. "Nous n'avons qu'une visibilité à court terme. Les fournitures sont assurées pour les trois prochaines semaines", a cependant précisé Zipse. (Edward Taylor, version française Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées BMW XETRA +2.16%